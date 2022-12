Campanha de vacinação contra a meningite C chega ao campus Pampulha

Doses do imunizante serão aplicadas na Praça de Serviços na segunda, 12, e terça-feira, 13.

Foto: CSul.

A campanha de vacinação contra a meningite C, promovida em parceria entre a Escola de Enfermagem da UFMG e a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, chega ao campus Pampulha nesta segunda, 12, e terça-feira, dia 13.

A vacinação ocorrerá na Praça de Serviços, das 8h às 17h. O interessado deve apresentar cartão de vacina e documento de identidade para que a situação vacinal seja verificada pelos profissionais. Na terça-feira, a vacinação se encerrará às 12h caso tenha jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo de futebol.

A ação é direcionada a professores, estudantes, profissionais de saúde, servidores técnico-administrativos, funcionários terceirizados acima de 16 anos e população em geral de 16 a 30 anos.

‘Vacimóvel’ em Montes Claros

A comunidade do campus Saúde foi vacinada na semana passada, de 5 a 7 de dezembro. Em Montes Claros, a Secretaria de Saúde enviou um “vacimóvel” para o Instituto de Ciências Agrárias (ICA) no dia 18 de novembro, quando estudantes, professores e servidores técnico-administrativos também tiveram a oportunidade de se proteger contra doenças por meio de imunizantes oferecidos pelo SUS, como o da covid-19.

A meningite C é uma doença que acomete pessoas de todas as faixas etárias, e os jovens de 10 a 29 anos são os principais hospedeiros do seu agente etiológico; crianças menores de cinco anos são mais acometidas pela doença.

No Brasil, cerca de três mil pessoas adoecem todos os anos, e, em Belo Horizonte, a incidência da doença chega a 8/100 mil pessoas. A enfermidade está entre as 10 principais causas de morte entre as doenças transmissíveis. A meningite também pode deixar sequelas neurológicas, e os principais sinais e sintomas são febre, cefaleia, vômitos, rigidez na nuca, sonolência, torpor, prostração, mal-estar geral e convulsão.

Em entrevista à TV UFMG, a coordenadora da vacinação, professora Sheila Aparecida Ferreira Lachtim, falou sobre a doença e deu detalhes da campanha.

Entrevistada: Sheila Lachtim, professora do Departamento de Enfermagem Materno-infantil e Saúde Pública da Escoa de Enfermagem da UFMG

Equipe: Amanda Gomes (produção), Vitória Brunini (reportagem e edição de conteúdo), Ravik Gomes, Cedoc TV UFMG (imagens) e Otávio Zonatto (edição de imagens)

Fonte: UFMG.