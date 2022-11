Prefeitura de Andradas está implantando centro de formação em costura industrial

A geração de emprego e renda é uma das metas do Plano de Governo da Prefeita Margot Pioli que vem sendo colocada em prática!

Foto: CSul.

Uma excelente notícia para quem está buscando qualificação profissional: a Prefeitura de Andradas, em parceria com a Fundação Deputado Alcides Mosconi, está implantando o Centro Municipal de Formação em Costura Industrial (CMFCI), com o objetivo de gerar emprego e renda à população. A inauguração será no dia 10 de novembro, às 09 horas.

“O segmento das confecções é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico de Andradas, responsável pela atração de turistas e visitantes. Constatamos a escassez de mão de obra qualificada para atuar nessa área e estamos agindo para sanar essa situação”, destaca a Prefeita Margot Pioli.

O prédio que irá abrigar o CMFCI está localizado na rua Irineu Trevisan, nº 83, Vila Santa Cecília. No primeiro momento, os participantes poderão se qualificar na área de Costura Industrial. O objetivo é ampliar a oferta de aprendizado, como Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Costura, Modelagem, entre outros temas relacionados ao segmento das confecções.

Serão disponibilizadas 16 vagas para os períodos vespertino e noturno, num total de 32 vagas. A previsão de início do curso é 16 de novembro.

E as matrículas já estão abertas. Os interessados devem se dirigir à sede da Centro Municipal de Desenvolvimento Profissional, situada na rua Professor Xanico, nº 176, ao lado da Biblioteca Municipal. Mais informações pelo telefone (35) 3731.3208 e também pelo WhatsApp (35) 99907.7967.

Fonte: Prefeitura de Andradas.