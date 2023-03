Poços de Caldas: Edital seleciona empresas para patrocinar Festa do Trabalhador

Entre os serviços requeridos estão segurança e instalações elétricas; empresas podem divulgar suas marcas no evento.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura publicou um edital de chamamento público pessoas jurídicas interessadas em patrocinar a festa do Dia do Trabalhador, que acontece em 1º de maio no Parque Municipal Antonio Molinari e no Parque Ecológico da Zona Sul.

O documento destaca que “para a realização de um evento deste porte, faz-se necessária a participação e cooperação de empresas privadas, tendo em vista a economicidade e a possibilidade das empresas cumprirem seu papel social perante o município”.

Entre os serviços requeridos para as festividades estão segurança e instalações elétricas.

A empresa terá como contrapartida do patrocínio a visibilidade por meio da exposição de sua logomarca no material de promoção dos eventos. O edital completo está disponível aqui.

Mais informações podem ser obtidas pelo 3697-2060.