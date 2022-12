Escolas Municipais recebem premiação do “Programa Raízes da União de Educação Ambiental 2022”, em Pouso Alegre

Secretária de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca, disse que realizar ações como esta trazem às crianças a responsabilidade do cuidado com o meio ambiente.

Mediante parceria realizada com escolas municipais de período integral, a farmacêutica União Química realizou nesta quinta (8), a entrega da premiação do “Programa Raízes da União de Educação Ambiental 2022”, que tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a importância das ÁRVORES e da ÁGUA, estimulando a ampliação de conhecimentos e adoção de posturas responsáveis para o cuidado deste recurso que é fonte de vida e direito de todos.

As escolas participantes realizaram diversas atividades voltadas para o uso consciente da água com o tema “Água, cuidar para não faltar”. As ações desenvolvidas foram registradas em um vídeo analisado pela empresa, que avaliou e escolheu os melhores projetos. A seguir as escolas vencedoras: primeiro lugar: E.M. Sabina de Barros, que recebeu R$ 15 mil ; segundo lugar foi para a E.M. Ângelo Cônsoli, com a premiação de R$10 mil e, em terceiro lugar, a E. M. Josefa de Azevedo Torres, que ganhou R$ 5 mil.

A Secretária de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca, disse que realizar ações como esta trazem às crianças a responsabilidade do cuidado com o meio ambiente. Zelar pelo consumo consciente dos recursos naturais, sobretudo da água, tão importante e vital para todos, deve ser trabalhado sempre!”

“Além da formação, suporte técnico e pedagógico oferecido pela empresa, tivemos um resultado muito positivo e transformador nas instituições estendendo para as comunidades. Foi muito significativa a proposta e execução do projeto!”, ressalta a supervisora pedagógica, Fernanda Peçanha.

