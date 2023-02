Aluna de Nutrição realiza projeto de extensão com pacientes do Hospital São Sebastião em Três Corações

Foto: Unis

Entre os meses de janeiro e fevereiro, a aluna Bianca Santos Martins, do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas, realizou um projeto de extensão no Hospital São Sebastião, em Três Corações.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, a universitária desenvolveu uma orientação hospitalar para pacientes em alta de úlcera péptica e também aos funcionários presentes portadores de diabetes.

Trabalhando com mulheres e homens com faixa etária entre 45 e 70 anos, Bianca organizou e entregou uma cartilha informativa sobre a terapia nutricional nas afecções do trato digestório, juntamente com orientações aos pacientes portadores de diabetes.

A troca de conhecimentos entre a estudante de Nutrição com os paciente e/ou acompanhantes presentes aconteceu de forma suscita, com informações, e termos, adaptados para uma melhor absorção do conteúdo retratado.

Para avaliar a efetividade da cartilha sobre as melhores características da dieta para este estado nutricional notou-se que os pacientes se mostraram dispostos a melhorarem sua qualidade alimentar, além de promover a desmistificação de mitos sobre a alimentação referente a diabetes e a úlcera péptica.

Bianca também tirou algumas dúvidas e orientou os pacientes sobre o comer com mais atenção e estar presente em cada refeição.

