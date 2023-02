Coordenador de Medicina Veterinária do Unis participa da inauguração do primeiro tomógrafo veterinário da região

Foto: Unis

No dia 01 de fevereiro, o Coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), Prof. Dr. Sávio Tadeu Almeida Júnior, participou do evento de inauguração do primeiro tomógrafo veterinário da região, na cidade de Lavras (MG).

O evento contou com a presença do diretor do Hospital Veterinário Vet & Pet, Dr. Paulo Renê da Silva Júnior, da médica veterinária Dra. Joyce Mendonça Vieira, da prefeita do município de Lavras Jussara Menicucci de Oliveira, dentre outras autoridades presentes e médicos veterinários de toda região.

Durante a inauguração houve uma palestra magna com o tema “Indicações da Tomografia Veterinária”, ministrada pelo Prof. Me. Felipe Frazão, referência na área da tomografia veterinária nacional.

A presença do curso de Medicina Veterinária do Unis nesse momento surtirá em grandes benefícios para a comunidade varginhense e regional, tendo em vista o diálogo no intuito de convênios para atendimento às demandas de tomografia entre o Centro Médico Veterinário do Unis e o Hospital Veterinário Vet & Pet.

“É um ganho muito significativo para toda nossa região o investimento realizado pela equipe do Hospital Veterinário Vet & Pet. A tomografia é um exame série ouro para muitas das necessidades no diagnóstico por imagem veterinário e com certeza conseguiremos atender demandas de nossos pacientes do Centro Médico Veterinário do Unis através dessa parceria”, comentou o Prof. Sávio.

Fonte: Unis