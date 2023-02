Empossada Nova Diretoria do Codema para o Biênio 2023-24

Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo empossou os novos membros do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – Codema para o biênio 2023-2024, na última quarta-feira, 15. A Diretoria foi composta pelo presidente reeleito Acácio Ponciano Rodrigues representando a Agenda 21; vice-presidente Juliana Ferreira da Silva (Oficina do Ser), 1ª secretária Jaara Cardoso Tavares (Secretaria Municipal de Governo) e como 2ª secretária Fernanda Anastácia de Sousa Modesto (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

O presidente Acácio agradeceu o envolvimento das 20 instituições, número máximo, fato inédito, lembrando que a gestão anterior tinha 16. Acácio destacou que Varginha avança rumo à sustentabilidade. “Se não tivermos sustentabilidade não teremos futuro e a nossa cidade tem projetos reais neste sentido como a Coleta Seletiva, o Aterro Sanitário e o Projeto do Parque São Francisco”, disse.

O secretário de Meio Ambiente, Claudio Abreu declarou que trabalhar em conjunto o Codema é trabalhar pelas futuras gerações e pela vida.

Na solenidade de posse, o prefeito Vérdi enfatizou que o Codema é um dos conselhos mais complexos, pois trabalha visando meios de harmonizar objetivos como o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. “Queremos agradecer as pessoas que se colocam à disposição, sem qualquer remuneração, pensando no futuro e também as que já fizeram parte do Codema”. Vérdi citou uma série de ações da Administração que visam preservar o meio ambiente como a iluminação pública mais eficiente e econômica e, investimentos em infraestrutura como por exemplo de drenagem.

Fonte: Prefeitura de Varginha