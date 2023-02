Coordenadora de Relações Internacionais visitará instituição de ensino superior dos Estados Unidos

Foto: Unis

Em abril deste ano, a coordenadora de Relações Internacionais do Grupo Unis, Ana Amélia Furtado de Oliveira, realizará visita às unidades de Community Colleges of Spokane (CCS) na cidade de Spokane, Washington, Estados Unidos.

A coordenadora conheceu o Spokane College por meio do Collaborative Online International Learning (COIL) program, organizado pela U.experience, com o tema “Comunicação Intercultural”.

“Foram aulas muito ricas em que estudantes americanos e brasileiros, inclusive do Unis, puderam refletir sobre as especificidades culturais dos países refletidas na comunicação. Além do ambiente de cooperação internacional, foi um assunto que muito me interessou, tanto para futuros projetos dentro do RI quanto para o curso de Letras, onde leciono aqui no Unis”, comenta Ana Amélia.

A expectativa é que a visita dê início a uma série de colaborações entre as duas instituições, inclusive em relação às práticas de ensino de línguas, gerando experiências e aprendizados que trarão diversos benefícios para alunos, professores e comunidade em geral.

