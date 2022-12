Duas atrações natalinas embalam o município de Extrema e reúne centenas de pessoas

Cantata Natalina do grupo Renascer e Encontro Internacional de Coros marcam momento de grande emoção aos extremenses.

Foto: Prefeitura de Extrema.

A Programação Natalina do “Natal Encantado em Extrema” segue em ritmo contagiante e duas novas apresentações nortearam um pouco da magia do Natal ao público extremense. Com músicas natalinas e clássicos nacionais e internacionais, ambas as apresentações resgataram a cultura e o tradicionalismo, que são evidentes nessa época do ano.

No último sábado (17), aconteceu no Cine Teatro Municipal o 9° Encontro Internacional de Corais de Extrema do Projeto Música para Todos. O evento contou com a presença de dezenas de pessoas que prestigiaram 8 corais nacionais.

Ao todo cerca de 150 músicos se apresentaram, cada um no seu respectivo grupo, sendo: o Coral Municipal de Extrema; o grupo “Vinde Meninos”; o Soul Coral; o Coro Voccallyca; o Coral Patois; o Coral da Igreja Evangélica do Maracanã; Coral Experimental de Extrema e por fim o Coro Cênico.

Já no domingo (20), foi a vez do Grupo Renascer fazer a sua apresentação especial na Praça Coronel Simeão. Os cantores entoaram músicas natalinas e canções autorais de compositores da cidade, encantando as dezenas de pessoas que estavam presentes.

Logo em seguida, o Papai Noel também se apresentou e cantou o seu repertório natalino, na companhia de suas noeletes e, por fim, atendeu todas as crianças presentes.

Fonte: Prefeitura de Extrema.