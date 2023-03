Guapé: PM cumpre mandado de busca e apreensão, prende suspeito e apreende arma de fogo e munições

O mencionado mandado judicial foi motivado por uma ameaça de morte feita pelo suspeito à vitima, sua companheira.

Foto: Assessoria de comunicação do 24° BPM

Em Guapé-MG, nessa quarta-feira (08/03), 07h40min, a Polícia Militar, de posse de mandado de busca e apreensão, se deslocou primeiramente na casa do suspeito de 43 anos, à Rua Um, bairro Mar de Minas, localizando escondida num fogão, uma pistola calibre .9mm, alimentada com um carregador municiado com 10 munições em condições de se efetuar disparo.

Ele afirmou que o registro da arma se encontrava em seu estabelecimento comercial, localizado à Padre João Gualberto, no Centro, onde onde foi iniciada nova verificação sendo encontrado outro carregador e mais 23 munições do mesmo calibre.

O mencionado mandado judicial foi motivado por uma ameaça de morte feita pelo suspeito à vitima, sua companheira, no último dia 25 de fevereiro, conforme registro próprio.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma apreendida, para as devidas providências.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM