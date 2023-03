Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebe votos de congratulações pela excelência do trabalho desenvolvido

O Banco de Alimentos visa à garantia do direito humano a uma alimentação saudável e a agricultura familiar é essencial no processo, seja através das doações ou das compras.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A equipe de servidores do Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebeu, na última sessão da Câmara Municipal, realizada no dia 7 de março, votos de congratulações pelos serviços e resultados apresentados. No ano de 2022, o equipamento distribuiu 250 toneladas de alimentos a instituições socioassistenciais da cidade e famílias em situação de insegurança alimentar.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

O Banco de Alimentos visa à garantia do direito humano a uma alimentação saudável e a agricultura familiar é essencial no processo, seja através das doações ou das compras. Somente no ano de 2022, foram 119 toneladas de alimentos adquiridos junto ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 28 toneladas de alimentos adquiridos pelo PAB Federal – Programa Alimenta Brasil e 12 toneladas de alimentos adquiridos junto ao programa estadual.

Além disso, o equipamento distribuiu, no ano passado, 6052 cestas verdes, benefício eventual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) estabelecido pela Lei Complementar 186/16. A Cesta Verde é um auxílio-alimentação por meio da distribuição de cestas com legumes, hortaliças e frutas, fornecidas quinzenalmente como forma de complementação das refeições a famílias com renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo, com alguma pessoa em situação de insegurança alimentar, como portadores de doenças crônicas não transmissíveis como diabéticos, hipertensos, obesos e desnutridos.

Ainda dentro do escopo de trabalho do Banco de Alimentos, o equipamento distribuiu 5961 cestas básicas a famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Ficamos muito felizes pelo reconhecimento da Câmara dos vereadores. Aproveitamos para agradecer aos parceiros, doadores, agricultores familiares e a toda equipe do Banco de Alimentos e da Secretaria de Promoção Social. Só foi possível conquistar estes resultados graças ao trabalho e dedicação de todos”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas