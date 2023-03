Inscrições abertas para o maior festival de música do Brasil

As inscrições já estão abertas. São mais de R$ 210 mil em prêmios e o tão cobiçado troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado.

Foto: Festival Nacional da Canção

Com a novidade de ter a cidade de Tiradentes na abertura do evento o 53º Festival Nacional da Canção acaba de abrir as inscrições. Compositores de todo o Brasil e do exterior poderão concorrer a mais de R$210 mil em prêmios e ao cobiçado troféu Lamartine Babo. A charmosa cidade de Tiradentes receberá a abertura nos dias 28 e 29 de julho. “Trata-se de uma cidade que respira cultura, arte e poesia, uma combinação perfeita nesta parceria inédita e que promete ser inesquecível”, diz o fundador do festival, Gleizer Naves. A cidade está localizada na região do Campo das Vertentes de Minas Gerais, onde vários municípios integram o circuito turístico ‘Trilha dos Inconfidentes’. Ela foi palco de episódios marcantes da História do Brasil, entre eles a Inconfidência Mineira.

“O desejo desta parceria entre o Festival Nacional da Canção e a cidade de Tiradentes era um sonho antigo à espera de uma oportunidade de ser realizado”, conclui Gleizer Naves.

“Abrir um festival de tamanha relevância para o Brasil que, há décadas, faz esse trabalho de divulgação de novos talentos é muito importante, é fundamental”, afirma o Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, de Tiradentes, Sérvulo Matias Filho.

As inscrições já estão abertas. São mais de R$ 210 mil em prêmios e o tão cobiçado troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado.

As apresentações serão presenciais, mas quem mora distante ou fora do Brasil pode participar de forma on-line. Compositores e intérpretes de todo o mundo podem participar, desde que cantem em português. Afinal, este é um festival sem fronteiras.

Das músicas inscritas 120 serão selecionadas para as etapas classificatórias. A abertura acontecerá em Tiradentes, Minas Gerais, nos dias 28 e 29 de Julho. Logo depois o evento segue para Perdões 4 e 5 / 8; Coqueiral 11 e 12 / 8; Três Pontas 18 e 19 / 8; Nepomuceno 25 e 26 / 8; Elói Mendes 1 e 2 / 9. As semifinais e final acontecerão, em Boa Esperança, dias 7,8 e 9 de setembro.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.festivalnacionaldacancao.com.br até o dia 24/06. Mais informações sobre o evento e o regulamento completo estão disponíveis no site.



Sobre o Fenac



O Festival Nacional da Canção nasceu em 1971, no auge dos grandes festivais da televisão brasileira e, desde então, acontece ininterruptamente, levando boa música, além de muita diversão para cidades mineiras. E, neste ano, não será diferente, muita música de qualidade e grandes talentos estão sendo esperados no festival que vai entregar cerca de R$ 200 mil em prêmios e o troféu Lamartine Babo para o vencedor. Durante os dois primeiros anos da pandemia, o festival se reinventou realizando edições on-line. A grande festa da música brasileira voltou com tudo em 2022. Milhares de pessoas lotaram as praças para acompanhar as apresentações musicais e culturais.

Fonte: Festival Nacional da Canção