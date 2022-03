Cara nova? Atacante revelado pelo Internacional-RS pode assinar com o Boa Esporte; clube não confirma

Revelado pelo Internacional-RS, Taiberson, de 28 anos, que estava no São Luiz-RS deverá ser anunciado pelo clube nas próximas horas; atleta também tem passagens pelo futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o Rio Grande Valley.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Ricardo Duarte/Arquivo/Internacional-RS

A movimentação segue forte nos bastidores do Boa Esporte. Nas últimas horas, rumores de possíveis novas contratações ventilaram no CT da Rua Paraná. Dentre os nomes está o do atacante Taiberson, de 28 anos, que nesta temporada atuou no São Luiz-RS. O atleta, revelado pelo Internacional-RS, também tem passagens pelo futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o Rio Grande Valley.

Ao Correio do Sul, o Boa Esporte, através de sua assessoria, não confirmou a negociação, no entanto, apurações com a empresa Athan Sports, que assessora o jogador, já dão como certa a negociação. Taiberson deve chegar a Varginha no final da semana, onde passará por exames e será apresentado para assinar com a Coruja.

Além do futebol norte-americano, o atacante, revelado pelo Inter, também já vestiu a camisa de outros clubes tradicionais do Brasil, dentre eles, Juventude-RS; CSA-AL; Ponte Preta-SP; Náutico-PE e Atlhetico-PR.

Até o momento, além da possível chegada de Taiberson, o Boa Esporte já confirmou as contratações dos atacantes Dionathã da Silva e Montaño, do meia Paulo Victor, do volante Olívio, do goleiro Sivaldo JR, além dos retornos nomes conhecidos que estavam e/ou ainda estão emprestados, tais como, o goleiro Alencar, o lateral Douglas Pelé, o volante Aruá e os meias Tiago Dybala e Thiago Peralta. Vale ressaltar que Kendy Ikegami, de 23 anos, deixou o clube antes de estrear.

Preparação para o Campeonato Mineiro do Módulo II

O Boa Esporte já iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II. A Coruja estreia na competição no dia 27 de abril, às 15h, no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

Boa Esporte já iniciou a pré-temporada para o Campeonato Mineiro Módulo II/Foto: Divulgação Boa Esporte

Todas às vezes em que o Boa foi rebaixado do Módulo II, o time retornou à elite no ano seguinte. A Coruja é bi-campeã da competição (2004 e 2011), e ainda tem o vice-campeonato de 2016.