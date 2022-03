Empresário morre após acidente entre três veículos na MG-179, em Machado

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o empresário, que dirigia uma caminhonete branca, tentou ultrapassar uma sequência de cinco veículos em local proibido.

Redação CSul/Foto: Divulgação Polícia Militar Rodoviária

Um empresário de 68 anos morreu após um acidente entre três veículos na MG-179, em Machado. O acidente, que aconteceu nesta quinta-feira (24), foi registrado na altura do km 24 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o empresário, que dirigia uma caminhonete branca, tentou ultrapassar uma sequência de cinco veículos em local proibido. Durante a manobra, o motorista se deparou com um caminhão vindo no sentido contrário. Ele não conseguiu desviar e os veículos bateram de frente. Com o impacto da batida, o último veículo da fila de cinco carros também foi atingido.

A vítima, identificada por Wanderley Campos Alvarenga, morreu ainda no local do acidente. Já motorista do caminhão, 71 anos, ficou levemente ferido na perna e foi encaminhado para o pronto-socorro pelo Samu. A motorista do outro carro atingido não teve ferimentos.

O corpo de Wanderley foi encaminhado ao IML.

*Com informações: G1 Sul de Minas