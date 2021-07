Via Café Garden Shopping promove concurso virtual “A cara do pai”

Uma banca avaliadora organizada pelo Via Café Garden Shopping irá selecionar as 10 duplas de finalistas, que terão as suas fotos divulgadas, dia 03/08.

O Dia dos Pais está chegando e que tal concorrer a vários brindes e assim presentear o seu pai? Para isso, basta ser a cara do seu pai e enviar até o dia 1º de agosto, para o whatsapp do shopping, no número (35) 3221-7183, uma foto do filho e do pai que são parecidos. Esta ação é o concurso virtual “A cara do pai” promovido pelo Via Café Garden Shopping.

Uma banca avaliadora organizada pelo Via Café Garden Shopping irá selecionar as 10 duplas de finalistas, que terão as suas fotos divulgadas, dia 03/08, no Facebook do centro de convivências. O vencedor será aquele que tiver mais curtidas/ reações na foto oficial do concurso, de 3 a 5 de agosto. O resultado do concurso vai ser divulgado em 08/08 e o vencedor será premiado com brindes oferecidos pelas lojas Cinemark, Boi Gordo, Mestre Cervejeiro e Polo Wear. O regulamento completo pode ser conferido aqui.

E para incentivar ainda mais a relação entre pais e filhos, o Via Café também vai realizar, dia 7 de agosto, duas oficinas: de mini robôs, para crianças de 6 a 12 anos; e de games, para crianças de 8 a 14 anos. As inscrições são de graça e devem ser feitas no Sympla através desse link. Além dessa ação, que é realizada em parceria com o Colégio Ágape e com a Escola Code de Robótica, também ocorrerão atividades complementares, como corrida e futebol de robô, robô fujão e casa inteligente.

Campanha É coisa de pai

Para celebrar o Dia dos Pais, o Via Café Garden Shopping vai sortear uma moto elétrica Voltz. A cada R$ 250 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer ao prêmio. Para isso, é necessário ir até o ponto de troca, que fica ao lado do cinema, validar as notas fiscais e depositar o cupom na urna. Serão aceitas notas fiscais de compras realizadas em qualquer loja do shopping, de 26/07 a 08/08. O sorteio será realizado dia 11 de agosto, às 15h. O regulamento completo da campanha pode ser acessado no site www.viacafegardenshopping.com.br.

Protocolos de segurança

Comprometido com o bem-estar do cliente, o Via Café Garden Shopping incorporou à sua rotina, um rigoroso protocolo de higienização e segurança, que garante tranquilidade a seus frequentadores. O novo padrão de cuidados inclui o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura corporal, sinalização indicativa para o distanciamento seguro e fluxo de pessoas, limitação do número de pessoas dentro do espaço e das lojas, automatização de estruturas de uso comum e a higienização periódica de sanitários, mesas e pisos com álcool gel 70%.

Fonte: Via Café Garden Shopping