Após mudanças nas proximidades da Rotatória no Santa Maria, Prefeitura de Varginha pede atenção aos condutores

Obras no local já estão adiantadas. Área conta com nova sinalização vertical.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

Na tarde desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Varginha divulgou nota solicitando atenção redobrada dos motoristas que, trafegarem no entorno da obra da Rotatória, no Bairro Santa Maria. As obras naquele local já estão adiantadas e as melhorias provenientes dela são muito aguardadas pelos varginhenses.

Em nota, a administração municipal esclarece “A Prefeitura de Varginha comunica mudança no sistema viário nas proximidades e no entorno da Rotatória no Bairro Santa Maria, com nova sinalização vertical. Contamos com a atenção redobrada de motoristas e pedestres naquela localidade”.