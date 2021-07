Festival de Cinema de Varinha, acontece de forma online nesta quinta-feira

Offcine distribuirá mais de 90 prêmios; segundo a atriz e idealizadora Marina Azze, festival contou com mais de 600 filmes inscritos.

Redação CSul / Foto destaque: Divulgação/Offcine

Acontece nesta quinta-feira (29), a premiação do festival de cinema independente, OFFCINE. Nesta edição serão distribuídos 91 prêmios, serão premiadas curtas, médias, longas, documentários, filmes de animação e uma categoria reservada somente para filmes mineiros. A premiação acontece online, ao vivo, durante todo o dia.

Confira os horários:

09:00- Premiação de Animações e Filmes Mineiros

15:00- Premiação de Documentários e Curtas Metragens

20:00- Premiação de Longas e Médias Metragens

A premiação acontecerá através de um grupo do Offcine no facebook (www.facebook.com/groups/premiosoffcine/), em paralelo com a plataforma online do festival (www.offcine.com).

Como característica única do festival realizado pela atriz Marina Azze, o juri é composto pelos próprios diretores concorrentes do festival e por membros da Academia Independente de Cinema, onde os membros são os vencedores de edições anteriores e festivais realizados pela mesma. Ou seja quem vencer no OFFCINE 20, será premiado por profissionais de diversas áreas do cinema.

“Esta edição foi um sucesso e vem coroando o Offcine como um dos mais importantes do país. O programado nas oficinas eram 30 vagas, tivemos mais de duzentos inscritos. Resolvemos ampliar para mais de 70 vagas. As oficinas sempre nos foram objetivo. Mas elas aconteciam em Varginha, e este ano com a pandemia, pudemos atingir online o país todo”, disse Marina Azze.

A atriz ainda destacou os 695 filmes inscritos. “Um sucesso estrondoso. Estamos finalizando com chave de ouro, não é todo dia que um festival premia com mais de 90 prêmios”.

Quem quiser assistir os filmes vencedores, basta acessar a plataforma www.offcine.com. Os filmes vencedores na categoria “MELHOR FILME”, estarão online e disponíveis gratuitamente nos dias 30 e 31 de julho.