Fundação Cultural divulga programação do Estação Cultura

Evento acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 14h às 22h, na Estação Ferroviária de Varginha.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, divulgou nesta segunda-feira (06/12), a programação do evento “Estação Cultura”, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 14h às 22h, na Estação Ferroviária de Varginha.

Nos três dias do evento, o público poderá adquirir peças confeccionadas pelas artesãs da Assoart, AVEC e AAPV. A Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas será representada por cerca de 27 escritores, que farão a venda de livros, lançamentos, bate-papo sobre literatura e declamação de poesias nos intervalos das apresentações musicais. O Orquidário Lumani embelezará a Estação Ferroviária com as mais belas orquídeas, suculentas e cactos. O ilustrador Ender Oliveira fará caricaturas do público a partir das 17h.

A programação musical terá na quarta-feira (15/12) o Coral Encantarte (19h30), A Little Concert (20h15) e Hudson Lebourg (21h30). Na quinta-feira (16/12), a apresentação na Arte da Música (18h30), Floreio de Minas (19h45) e Grupo de Choro Chichando (21h). Na sexta-feira (17/12), Jaqueline Nicolau (18h), Style Hop Dance Company (18h40), Marcelino Diogo Leite (19h), Paola Mahsati (19h40) e Só Raiz (20h30). Boa parte das apresentações têm parceria com o Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga, com a participação de alunos e professores.

A abertura está marcada para quarta-feira, às 19h, com a presença do prefeito Vérdi Lúcio Melo, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, do diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, de vereadores e autoridades do município. O evento terá como apresentador o jornalista e diretor da TV Princesa, Nyei Nadeia.

“Na véspera do Natal, acreditamos que esse evento venha trazer um pouco de alegria à população e marque a esperança de dias melhores. Não serão feitos grandes shows e apresentações, pois ainda não é o momento, mas acreditamos que seja um início de uma retomada, que será gradual até que possamos fazer os eventos como eram anteriormente”, destaca o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

“Esse será o primeiro evento presencial na Estação Ferroviária desde março de 2020, quando as atividades culturais tiveram que ser interrompidas por conta da pandemia da Covid-19. Nosso objetivo é congregar as atividades relacionadas ao setor cultural nesta véspera de Natal”, ressalta Marquinho Benfica.

A Fundação Cultural, por meio de orientações e recomendações da Vigilância Sanitária, vai tomar todas as medidas de combate ao coronavírus, como o uso obrigatório de máscara, controle de público para evitar aglomeração, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel 70%.

Mais informações podem ser obtidas no site www.varginhacultural.com.br ou pelo (35) 3690-2700.

O Estação Cultura conta com o apoio da ACIV e da Fundação Procafé.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha