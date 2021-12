Escola de dança ‘Corpo & Arte’ abre seleção para bolsistas em Varginha; audição será dia 8 de janeiro

A ação faz parte do projeto ‘Dançando’, que leva a inclusão através da arte e o ensino do Ballet Clássico e danças correlatas.

Comemorando cinco anos de fundação em 2022, a escola de Dança Corpo & Arte oferecerá bolsas de estudo totais e parciais anuais aos moradores de Varginha. As bolsas poderão ser renovadas a cada ano, estimulando o talento artístico de jovens estudantes.

A ação faz parte do projeto ‘Dançando’, que leva a inclusão através da arte e o ensino do Ballet Clássico e danças correlatas. Além disso, o projeto visa contemplar crianças de 7 a 14 anos que sejam estudantes na rede pública de ensino (municipal ou estadual), através de bolsas que podem atingir até 100% de bonificação durante o ano de contemplação.

A audição será realizada no dia 8 de janeiro de 2022, às 14h, no mês em que a Escola de Dança Corpo & Arte comemora seu aniversário. Os aprovados terão uma fase de experiência e adaptação que será cumprida de janeiro a julho.

Após essa fase avaliativa, o aluno será contemplado com bolsa de estudos para todo o ano de 2022. Serão ofertadas bolsas para os cursos de Ballet Clássico, Jazz, Hip-Hop e Ginástica Artística.

Pré-requisitos para participação

• Ter entre 7 e 14 anos

• Ser estudante da rede pública de ensino (municipal e estadual), apresentando atestado de matrícula

• Apresentar aptidão para a dança

Como realizar inscrição

Lembrando que as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link (https://forms.gle/1Bj6W63B3w8brLzn6), onde uma ficha deverá ser preenchida.

Como se apresentar

Os candidatos devem se apresentar com short de educação física, top e pés descalços (meninas) e short de educação, camiseta regata e pés descalços (meninos). Candidatas (os) com cabelo comprido deverão comparecer com o cabelo preso, tipo coque.

Além disso, os candidatos deverão chegar com 30 minutos de antecedência no dia das audições, portando documentação própria e dos pais. Lembrando que a escola fica na Avenida Justiniano dos Reis, 1800, no bairro Jardim Sion.

Não será permitida a entrada de acompanhante na sala de aula. A divulgação do resultado estará disponível no dia 10 de janeiro, quando as informações serão enviadas pelo WhatsApp.

Por fim, as matrículas deverão ser formalizadas entre 10 e 14 de janeiro. Os horários e dias das aulas serão informados no ato da matrícula, assim como a data de início das aulas.