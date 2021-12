Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Varginha é eleito conselheiro do CRC/MG

Janilton Marcel de Paiva, foi eleito conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais.

O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Varginha, contador Janilton Marcel de Paiva, foi eleito conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. A eleição de dois terços dos membros que compoem o plenário do CRC/MG aconteceu pela internet dias 23 e 24 de novembro. O voto foi secreto, direto, pessoal e participaram contadores e técnicos em contabilidade com registro ativo no CRCMG.

O plenário é composto por 36 membros sendo 18 efetivos e 18 suplentes, eleitos para um mandato de quatro anos que começa dia 1º de janeiro de 2022 e vai até 31 de dezembro de 2025. Janilton concorreu pela Chapa 1, sendo o único contador da região a ser eleito conselheiro efetivo do CRC/MG.

O exercício da função de Conselheiro é gratuito e considerado serviço relevante. A Chapa 1, que teve como responsável a contadora Suely Maria Marques de Oliveira, tem, entre os planos de gestão, as seguintes propostas: