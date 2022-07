52º Festival Nacional da Canção apresenta as músicas selecionadas

Cerca de R$200 mil serão distribuídos em prêmios, desde as etapas classificatórias.

Foto: Divulgação/ Festival Nacional da Canção

Dentre 1.050 músicas inscritas de 22 estados brasileiros e de outros cinco países a comissão de seleção do 52º Festival Nacional da Canção selecionou as 100 músicas que serão apresentadas ao público. A qualidade musical chamou muito atenção e deixou a escolha muito difícil, segundo os organizadores. Além dos compositores radicados no Brasil cerca de 60 inscrições vieram de outros 5 países, sendo que uma canção inscrita na França foi selecionada para apresentação online e concorrerá ao cobiçado troféu Lamartine Babo . Cerca de R$200 mil serão distribuídos em prêmios, desde as etapas classificatórias. Para ver a relação completa basta acessar o site festivalnacionaldacancao.com.br.

O palco do festival começará a receber os intérpretes nos dias 5 e 6 de agosto, na etapa de Perdões. Na sequência, o festival passa por Coqueiral, 12 e 13/8; Três Pontas, 19 e 20 ; Nepomuceno 26 e 27; Elói Mendes, 2 e 3 de setembro. As semifinais e final acontecerão em Boa Esperança nos dias 8, 9 e 10 de setembro.

O circuito de boa música, cultura e entretenimento está de volta com muitas surpresas e garantido arte para a população, tudo de graça.

Sobre o Fenac

O Festival Nacional da Canção nasceu em 1971, no auge dos grandes festivais da televisão brasileira e, desde então, acontece ininterruptamente, levando boa música, além de muita diversão para cidades mineiras. E, neste ano, não será diferente, muita música de qualidade e grandes talentos estão sendo esperados no festival que vai entregar cerca de R$ 200 mil em prêmios e o troféu Lamartine Babo para ao vencedor. Durante os dois primeiros anos da pandemia o festival se reinventou realizando edições on-line.

Fonte: Festival Nacional da Canção