Correio do Sul recebe prêmio “Minha Melhor Empresa” no segmento de comunicação impressa

A premiação foi baseada em opinião de preferência pública, realizada pelo Instituto Rede Pesquisas e Planejamento.

Redação CSul/Foto: Divulgação

O Diário Correio do Sul foi premiado nesta quinta-feira (12), pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV), como o melhor veículo de comunicação impressa de Varginha. A premiação foi baseada em opinião de preferência pública, realizada pelo Instituto Rede Pesquisas e Planejamento.

O certificado foi recebido pelo diretor do Diário Correio do Sul, Guilherme Paiva Campos.

História

São 76 anos de profissionalismo, ética e responsabilidade social. O Diário Correio do Sul, fundado em 14 de julho de 1945, se tornou um dos principais veículos da mídia impressa de uma ampla região de Minas Gerais, baseando-se na informação como forma de crescimento e desenvolvimento para esta mesma região.

Nascido sob os ideais de um grupo político, comandado por Juscelino Kubitschek, tendo como líder regional Francisco Rosemburgo, o Correio do Sul deu pontapé inicial no que mais tarde se tornou a voz do povo sul mineiro, e o jornal mais influente e conceituado da região.

Sob as rédeas do visionário e empreendedor Mariano Campos, o Diário Correio do Sul ganhou reconhecimento e respeito, colocando-o entre os mais renomados meios de comunicação de Minas Gerais. Com apenas 18 anos, Mariano Campos assumiu o Csul em 1950, para conduzir com maestria por mais de 40 anos, deixando um legado de honradez na história do diário.

Através da informação e sempre em atualização, o Correio do Sul busca o desenvolvimento do povo, que faz a cada dia, a história ser renovada, como forma de inovação, ajuda e reconhecimento.

Para que a notícia possa chegar aos leitores, uma equipe ativa de profissionais, colaboradores renomados e anunciantes conceituados, constroem o passo a passo da história, com lembranças do passado, formação do presente e aposta na construção do futuro.

Na internet, principal ferramenta do mundo moderno, milhares de leitores acessam diariamente o portal “correiodosul.com” e nossas redes sociais, que são atualizadas diuturnamente para levar as notícias do dia a dia de nossa região, projetando o Sul de Minas para o mundo todo.

Apesar dos altos e baixos da economia que sempre fizeram parte deste país, o Diário Correio do Sul mantém sua presença na região, através do impresso e online, e de outros veículos editados pelo grupo.