Artigo de Juarez Alvarenga – Lá em casa tinha brisa

As transformações existenciais nos submetem a novos questionamentos.

Seus ciclos são diferenciados. Buscar a imutabilidade do sucesso como a transformação do fracasso em êxito é nossa tática vivencial.

Éramos uma família suburbana que tínhamos sonhos quilométricos da realidade. Porém acreditamos que a distância quase infinita nos tira do enquadramento cotidiano e nos leva a vitória.

HOJE COM OS SONHOS ASSENTADOS NO CHÃO COMPREENDEMOS QUE ESTE ÊXITO SÓ FOI POSSÍVEL PORQUE APRENDEMOS DESVIAR DOS CAÇADORES PROFISSIONAIS. E este balé no espaço não foi ileso. Driblamos com sutilezas alguns tiros e fomos atingidos em outros, mas fatal nenhum. Por acharmos que nossa história só termina com a morte. Buscar recursos para nossos sangramentos foi a providência imediata. Mobilizar depois de um sonho morto é ressuscitar vigorosamente para a dinâmica vivencial. Nela não há estagnação. Sua mobilidade é acelerada. Basta acionar nossa vontade que tudo é capaz de transformar. Dos sonhos suburbanos a cosmopolita escola de economia de Harvard. Hoje não temo qualquer economista que tem o privilégio de estudar em Harvard apesar de morar na provinciana Coqueiral. E esta conquista nasceu de meus sonhos suburbanos.

Acreditar que nada nasce pronto. O primeiro passo é sempre curto e continuar andando só depende se não cansarmos do asfalto quente da realidade que tenta esfriar a ousadia de nossos sonhos. Sei que a chegada é triunfante mas o marco inicial é de descrédito total. Se submetermos aos pessimistas ficaremos estáticos e presos à realidade que nos imobiliza.

Antes buscar os sonhos distantes com o primeiro passo do que quebrar nossas pernas submetendo aos fatos reais. Ser vaiados no início nos vigora para prosseguirmos e ser aplaudidos ao final.

Lembro com saudade quando só existia brisa em nossas vidas. Era uma família light e feliz. Mas isto não nos imobilizou. Foi aprendendo caminhar sobre nuvens carregadas que conseguimos diluir sua negritude. Se temêssemos essas nuvens a vida hoje não teria as cores do arco-íris. E os sonhos teriam ficado nas estradas.

