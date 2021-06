Vigilância Ambiental realiza limpeza em mata no alto do Padre Vitor

Segundo as equipes, além do lixo, havia também um cachorro morto. De acordo com Donizete de Souza, chefe da Vigilância Ambiental, a limpeza se estendeu até a divisa com o Parque São Francisco de Assis.

Equipes da Vigilância Ambiental de Varginha trabalharam nesta segunda-feira (21), na limpeza de uma área de mata no alto do bairro Padre Vitor. No local, segundo as equipes, havia muito lixo e, até mesmo, um cachorro morto.

De acordo com Donizete de Souza, chefe da Vigilância Ambiental, a limpeza se estendeu até a divisa com o Parque São Francisco de Assis. De acordo com a prefeitura, a reação de vários moradores foi de indignação devido ao perigo que o lixo descartado incorretamente pode trazer para a população, tais como, poluição dos lençóis freáticos e doenças.









A Prefeitura de Varginha solicita à população para não descartar lixo incorretamente, pois o município atende todos os bairros com a coleta, inclusive seletiva. Toda semana também é realizado o Mutirão da Dengue, que recolhe materiais inservíveis.

