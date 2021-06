Prefeitura de Varginha investe em horta comunitária como inclusão social e produtiva

Segundo a administração municipal, com organização, planejamento e incentivos para o desenvolvimento das iniciativas, serão implementadas as hortas comunitárias.

Varginha apresenta as principais características para dar continuidade ao pleno desenvolvimento de projetos da Agricultura Urbana e Periurbana – AUP. Sendo assim, a prefeitura deu o primeiro passo a partir da Lei 6.531/2018 que criou o Programa de Hortas Comunitárias – PROHORTA.

Agora, com organização, planejamento e incentivos para o desenvolvimento das iniciativas, serão implementadas as hortas comunitárias, que são uma politica pública para produção de alimentos com efetiva participação da comunidade por meio de trabalho voluntário, podendo ser implementadas em áreas públicas no perímetro urbano ou em condomínios.

O PROHORTA já está promovendo a conscientização e a capacitação dos interessados, incentivando a produção de alimentos sem agrotóxicos para uma alimentação saudável, gerando oportunidade de ocupação e renda, bem como a integração e organização em comunidade visando a educação ambiental e o aumento na qualidade de vida.

Agricultura Urbana e Periurbana

A Agricultura Urbana e Periurbana promove a interação das pessoas com a natureza através de práticas que proporcionam benefícios físicos e mentais. Além da produção de alimentos para o consumo próprio, a AUP oferece vários benefícios ambientais, sustentáveis e educacionais, bem como a possibilidade de renda pela comercialização de seus produtos.

Projetos que visam a produção de alimentos com a participação da comunidade em áreas próximas às suas casas promovem a inclusão social e a segurança alimentar.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) considerou a AUP uma importante ação integrante de políticas de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a segurança alimentar e nutricional, elementos fundamentais para o desenvolvimento e o bem-estar social.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Reprodução