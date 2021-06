São Lourenço promove a boa comida no Sul de Minas, com o festival “Comida Mineira”

Nona edição do Degusta “Festival Gastronômico de São Lourenço” começa mais cedo, em novo formato e com deliciosas surpresas vem contando sua história através do projeto “Memórias Gustativas”.

Com o tema “Comida Mineira”, de nossas cozinhas ao mundo digital, o Degusta segue valorizando e promovendo a gastronomia de São Lourenço e os sabores da Mantiqueira de Minas

Vem das fartas montanhas da Mantiqueira: os premiados Queijos e Cafés, o tradicional Pão de Queijo, as Trutas e Azeites nobres, as Quitandas, Broas e Biscoitinhos, os Doces, Cachaças e Cervejas Artesanais; que dão as nossas mesas esse inesquecível gostinho de lenha no fogão que só Minas tem…

Abrindo os trabalhos dois concursos:

O I CONCURSO CULTURAL “RECEITAS AFETIVAS”, destinado a guardiões da comida de verdade e das artes culinárias, herdeiros e mantenedores da tradição e dos saberes da gastronomia desenvolvida no território, quitandeiras(os) e quituteiras(os) produtores de receitas locais tradicionais; cozinheiras(os), culinaristas, confeiteiros ou outras categorias profissionais que, pela convivência com a culinária local, mantém viva a memória e a tradição culinária local, garantindo a ancestralidade e a identidade gastronômica da cidade de São Lourenço; e

O II CONCURSO DEGUSTA DE FOTOGRAFIAS aberto a fotógrafos profissionais da Mantiqueira de Minas que retratem exclusivamente: A Gastronomia no Terroir da Mantiqueira de Minas; considerando a Culinária da Mantiqueira de Minas, sua história, raízes e prazeres, e que a gastronomia começa na terra, com enfoque no plantio, nos temperos e na produção de alimentos característicos da Mantiqueira de Minas e todo universo que habita em nossa cultura alimentar.

E dois Webinars sobre “Empreendedorismo Gastronômico” e “Os Sabores e Saberes da Mantiqueira e Grande – Patrimônio Cultural, Turismo e Economia Criativa”.

Memórias Gustativas

O projeto “Memórias Gustativas” é uma realização do São Lourenço Convention & Visitors Bureau, com o objetivo de promover a gastronomia e incentivar a cultura sulmineira, e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura do Estado de Minas, do Governo de Minas, da Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo, por meio da aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc direcionadas pela SECULT/MG através do Edital 04/2020 – Cultura Alimentar, Termo de Compromisso SECULT/LAB-FOMENTO nº. 23281961/2020, sendo parte integrante da programação do “IX Degusta – Festival Gastronômico de São Lourenço”.

Confira a programação completa do evento e as inscrições para os concursos e encontros gastronômicos em: www.degustasaolourenco.com.br

Fonte: ASSCOM / Foto destaque: Divulgação