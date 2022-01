Vérdi e Ciacci recepcionam novas diretorias de escolas e creches na rede municipal de Varginha

O prefeito também anunciou o reajuste salarial de 10,06% nos salários, que já serão pagos em fevereiro.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o vice Leonardo Ciacci estiveram, nesta quarta-feira (19), na recepção aos novos diretores (as) e vices da escolas da rede municipal. A secretária de Educação, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, também esteve no evento, que aconteceu no auditório do Grupo Unis.

Em sua fala, Vérdi deu boas-vindas aos novos diretores (as), que assumem o mandato 2022/2025. Conforme o prefeito, todos terão desafios de coordenar o retorno das aulas presenciais em meio à pandemia. O prefeito também anunciou o reajuste salarial de 10,06% nos salários, que já serão pagos em fevereiro.

O 1º Encontro de Diretores, vices e Coordenadoras da Secretaria de Educação visa a capacitação para tais servidores e aborda as diversas áreas, contribuindo com os profissionais que iniciam na gestão escolar, da necessidade de refletir, discutir e conhecer algumas variáveis presentes nas relações humanas, na capacidade de saber articular, conhecer as legislações vigentes, tanto educacional quanto administrativa e conhecer as praticas inovadoras que favoreça uma educação de qualidade e equidade.

“A capacitação visa manter o com funcionamento da escola/Cemei, incentivando, motivando e inspirando suas equipe, alunos e a comunidade na busca da excelência no ensino e na equidade da educação da rede Municipal de Ensino de Varginha”, explica a secretária municipal de Educação, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza .

“Nós queremos aqui, parabenizar a equipe da SEDUC, pelo dinamismo e determinação, de estarem sempre se capacitando, se recriando, para levar aos nossos alunos da rede municipal de ensino, uma educação de qualidade” – disse o vice-prefeito Leonardo Ciacci.