Poste cai sobre veículo após batida no Jardim Ribeiro, em Varginha

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem de 35 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira (20), em Varginha após se colidir em um poste. Com a batida, o poste caiu em cima do carro em que ele conduzia. A ocorrência foi registrada na Rua Jerônimo Diniz Ribeiro, no bairro Jardim Ribeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa no veículo e foi socorrida, inconsciente, pelos militares. O motorista foi levado ao Hospital Bom Pastor. Até o momento desta publicação, o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado.

*Com informações: G1 Sul de Minas