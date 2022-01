Com mais de 400 casos diários, Varginha volta a registrar mortes por Covid-19; cidade completa um ano da primeira dose aplicada

Os dois pacientes – um homem e uma mulher – não tiveram mais dados divulgados. Ainda conforme o boletim, dos novos registros, 250 são mulheres e 158 homens.

Redação CSul/Foto destaque: Pedro França/Agência Senado

Varginha voltou a registrar mortes por Covid-19. Nesta quarta-feira (19), justamente no dia que a cidade completou um ano da primeira dose da vacina aplicada no município, dois óbitos foram confirmados. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico, onde 408 novos casos da doença foram confirmados.

Os dois pacientes – um homem e uma mulher – não tiveram mais dados divulgados. Ainda conforme o boletim, dos novos registros, 250 são mulheres e 158 homens. Ao todo, 16 pacientes estão internados, sendo oito no CTI e oito na enfermaria.

Varginha tem, até o último boletim divulgado, 22.232 casos registrados da doença, onde 357 deles evoluíram para óbito. Vale ressaltar, também, que 20.105 pacientes recuperaram da doença. Há, ainda, 1.754 casos ativos da doença que estão em isolamento domiciliar.

Um ano da primeira dose aplicada

Nesta quarta-feira (19), Varginha completou um ano da primeira dose aplicada no município. À época, o primeiro vacinado foi o Senhor José Ferreira, conhecido por ‘Mudinho’, de 111 anos, que era morador do Lar São Vicente de Paulo.

Mudinho foi o primeiro morador de Varginha a receber a vacina contra a Covid-19/Foto: Divulgação

José Ferreira morreu no último dia 3, vítima de um câncer.