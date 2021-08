Varginha recebe programa ‘Supera Minas’ para pacientes que tiveram Covid-19

Programa visa emitir laudos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais de pessoas que já contraíram a Covid-19 e, além disso, oferecer orientações profissionais.

O Programa Supera Minas iniciará, no próximo final de semana, as atividades em Varginha visando emitir laudos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais de pessoas que já contraíram a Covid-19 e, além disso, oferecer orientações profissionais. A ação, acontecerá a partir das 8h, na praça da Fonte. Para participar, a população deve se inscrever por meio do site crefito4.gov.br.

Moradores de Varginha, que tiveram covid-19 e desejarem detectar possíveis sequelas, poderão realizar testes com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nessa sexta-feira e (13) das 8h às 16h e sábado (14), das 8h às 11h.

Após a realização dos testes, os pacientes receberão orientações profissionais, além dos laudos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais.

O objetivo do CREFITO-4 MG é percorrer todas as regiões do estado com o Supera Minas, treinando os profissionais e levantando dados imprescindíveis para a instituição de políticas de saúde pública para que os mineiros superem as sequelas da COVID-19 e tenham melhor qualidade de vida. Começando por Varginha, segue para outras cidades no Sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Triângulo e Região Central, totalizando mais de 60 municípios.

Sintomas como alterações no sono, falta de ar, dificuldade para respirar, tosse persistente, fraqueza, fadiga, dificuldade para realizar atividades rotineiras, piora na qualidade de vida, perda de memória e dificuldade para raciocinar, fazer cálculos, planejar e concentrar têm sido muito comuns, mas não são normais e devem ser tratados.

Segundo o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Dr. Anderson Coelho, o programa percorrerá todo o estado, visitando municípios de diferentes tamanhos e realidades. “A ideia é estar presente em cidades grandes, como Belo Horizonte e Uberlândia, mas também em muitas outras, de menor porte. Visitaremos todas as regiões, de agosto a outubro, atendendo a população, identificando possíveis sequelas e mostrando a importância de tratá-las por meio do atendimento de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O CREFITO-4 MG quer continuar contribuindo para que os mineiros vençam o novo coronavírus, se conscientizem para as sequelas e realizem os tratamentos adequados, da melhor forma possível”.