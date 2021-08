Tiro de Guerra de Varginha realiza entrega de alimentos durante campanha Vacina Solidária

Cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci e dos secretários de Administração, Sérgio Takeish, e de Desenvolvimentismo Social, José Manoel Magalhães Ferreira.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O Tiro de Guerra de Varginha realizou, nesta sexta-feira (6), a entrega de alimentos arrecadados durante a campanha “Vacina Solidária”, em parceria com a prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social e da Superintendência Especial de Enfrentamento à Covid-19.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci e dos secretários de Administração, Sérgio Takeish, e de Desenvolvimentismo Social, José Manoel Magalhães Ferreira, que foram recepcionados pelo chefe de instrução do Tiro de Guerra, Sub Tenente Marlon Pires Noer e do instrutor Rodrigo Fernando da Silva.

Vacina Solidária

Em Varginha, o ponto de coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 15h às 20h, no Drive Thru em frente ao Inprev, no alto da Vila Paiva. A coleta é realizada por atiradores do TG, que se revezam em dois turnos, devidamente uniformizados e seguindo os protocolos sanitários do município.

Para participar, basta a pessoas levarem, no momento da vacinação, 1 kg de alimento não perecível que será destinado às entidades devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEHAD), que farão a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade.