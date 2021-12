Varginha não terá coleta de lixo no próximo final de semana

Medida também aconteceu na última semana, no entanto, segundo a administração municipal, vários moradores colocaram o lixo para fora de suas casas, o que gerou grande sujeira na cidade.

Redação CSul/Foto: Arquivo Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informou, nesta terça-feira (28), que no próximo final de semana não haverá coleta de lixo em virtude do fim de ano. Vale ressaltar que, na última semana, devido ao Natal, também não aconteceu a coleta. No entanto, segundo a administração municipal, vários moradores colocaram o lixo para fora de suas casas, o que gerou grande sujeira na cidade.

Ainda conforme a prefeitura, os locais como os bairros Vila Floresta, Praça São Charbel e todas as praças da Vila Pinto foram os que registraram maior número de acúmulo de lixo.

De acordo com o comunicado, a coleta será realizada apenas no Centro da cidade.