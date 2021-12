A pedido de Professor Cleiton, Hospital Regional recebe repasse de R$ 2,4 milhões para instalação de UTI Pediátrica

Emenda foi destinada pelo senador Carlos Viana após demanda repassada pelo deputado.

No último dia 18, o deputado estadual Professor Cleiton (PSB), esteve em Varginha, com o senador Carlos Viana (MDB) que, atendendo a um pedido do deputado, destinou uma emenda de R$ 2,4 milhões ao Hospital Regional do Sul de Minas para a implantação de uma UTI Pediátrica no local. O repasse, por sua vez, caiu nesta terça-feira (28) na conta da prefeitura e será destinado ao hospital.

Durante o encontro do dia 18, que contou com a presença dos diretores e servidores do hospital e, também, representantes do Executivo e Legislativo de Varginha, Professor Cleiton fez questão de ressaltar a importância do hospital, principalmente, com a instalação da UTI pediátrica, demanda antiga da cidade.

Segundo Professor Cleiton, a instalação da UTI Pediátrica é “a realização de um sonho para os médicos pediatras da cidade e a solução para um problema que já foi identificado na hora da necessidade”.

Fonte e foto: Ascom Professor Cleiton