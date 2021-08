Varginha: Hospital de Campanha tem menos de 20% de ocupação

Informação foi divulgada nesta terça-feira (17), através de vídeo gravado pela Diretora Administrativa do Hospital, Lidiane Pereira da Silva.

O Hospital de Campanha, em Varginha está com menos de 20% de ocupação em seus leitos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (17), através de vídeo gravado pela Diretora Administrativa do Hospital, Lidiane Pereira da Silva. Segundo ela, apenas seis pacientes estão internados no local.

O Hospital de Campanha, inaugurado em junho de 2020, é exclusivo para pacientes com Covid-19. Hoje, o hospital conta com 20 leitos de CTI e 30 de enfermaria.

Ainda conforme a diretora, o trabalho no combate à Covid-19 segue na cidade. Ela ainda reforçou os cuidados em relação a doença e a importância da vacinação. “A gente não pode esquecer das medidas de proteção, que são muito importante e da vacinação. Hoje, o que a gente quer ver é a população continuando se responsabilizando pelas medidas de segurança” – disse.