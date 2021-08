Vérdi assina termo de adesão, e Varginha é incluída no programa “Cidade Empreendedora”

Intuito do programa é fomentar o desenvolvimento local com a implantação de modernas políticas públicas em diferentes áreas.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

Nesta quarta-feira (18), o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, assinaram o termo de adesão ao programa “Cidade Empreendedora”, desenvolvido pelo Sebrae. A assinatura aconteceu na secretaria de desenvolvimento econômico e também contou com representantes do Sebrae, secretários e representantes do hub de inovação.

Divulgação Prefeitura de Varginha

O intuito do programa é fomentar o desenvolvimento local com a implantação de modernas políticas públicas em diferentes áreas. O resultado final é a criação de uma Gestão Empreendedora, onde o município escolhe as soluções que o programa oferece de acordo com sua necessidade.

De acordo com o Vérdi, Varginha já tem executado ações que vão de encontro ao programa Cidade Empreendedora, e a adesão ao programa será um facilitador para que a gestão inteligente possa chegar em todas as áreas do município.

Para Juliano Cornélio, a adesão ao programa busca acelerar o desenvolvimento, além de trazer oportunidades para Varginha, por meio de ações estratégicas.