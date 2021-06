Varginha: Hospital da Criança segue em obras

Orçado em 4 milhões, o prédio, que está sendo construído em uma área total de 1.700m², anexa ao Hospital Bom Pastor, tem previsão da entrega para março de 2022.

As obras no Hospital da Criança seguem em Varginha. Nesta quarta-feira (16), o prefeito Vérdi Lúcio e o vice Leonardo Ciacci, estiveram visitando a construção, que está sendo realizada em área anexa ao Hospital Bom Pastor. Conforme a prefeitura, a obra segue em ritmo acelerado. “Visitar as obras em andamento na cidade faz parte da nossa rotina. Gosto de acompanhar o desenvolvimento dos projetos, conversar com as equipes responsáveis e, hoje, ficamos muito satisfeitos em ver o Hospital da Criança tomando forma, saindo do papel para a realidade” – disse Vérdi.





Orçado em 4 milhões, o prédio está sendo construído em uma área total de 1.700m². A previsão da entrega é para março de 2022. O projeto contempla a construção de um espaço especialmente adaptado à realidade das crianças que serão atendidas.

Com a construção anexa ao Hospital Bom Pastor, será possível compartilhar os serviços como Pronto Atendimento, da Tomografia, do laboratório, da farmácia, da cozinha, da lavanderia e da radiologia e outros.

“Não estamos apenas cumprindo mais um compromisso de campanha, mas sim realizando um sonho sonhado pelo nosso povo” – enfatizou o chefe do Executivo. Já para o vice-prefeito Leonardo Ciacci, ver a obra acontecer é um motivo muito gratificante para a administração municipal.