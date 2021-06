Minas Dance Festival 11ª Edição tem início

Apresentações são transmitidas pelo canal do Festival no YouTube e também no Facebook.

O Minas Dance Festival 11ª Edição é realizado dessa vez, em uma programação online nesta quarta e quinta-feira, o e público poderá conferir espetáculos de companhias de dança das cidades de Varginha, Paraguaçu e São Lourenço. A programação conta com exibição de 25 coreografias, sempre às 20h, pelo canal do Festival no Youtube e também no faceboock.

As companhias irão usar de suas criatividades e possibilidades dando oportunidade a diversas formas de expressão. A programação será de alto nível profissional e cultural sendo ponto de encontro de dançarinos, coreógrafos, admiradores da arte de dançar, incluindo Varginha no âmbito cultural, descobrindo novos bailarinos e dançarinos.

O objetivo é não deixar a dança morrer nesse cenário de pandemia do novo coronavírus (covid-19).O evento contribui para o aquecimento e um interesse crescente por parte dos festivais e mostras que vem sendo realizados em todo Brasil, na tentativa de profissionalizar quem atua no setor buscando a valorização e desenvolvimento do mesmo, à medida que se investe na formação de profissionais de alto nível. A importância da realização de um evento deste porte, é muito positiva, pois amplia o conhecimento e a informação teórica ao respeito pela dança, além de elevar nome de Varginha como a capital dos festivais bem elaborados e organizados.

As companhias selecionadas para esta mostra foram: Cia de Dança Natália Wakao, Cia de Dança Lidiane Pontes, Ballet Marlene Paiva, Art & Bounce Project, Urban Guetto, Escola de Dança Corpo & Arte, Escola de Ballet Francine Alegro, Cia de dança DBlack Crew (Varginha), Grupo Du”Guetto (Paraguaçu) e Cia New Star (São Lourenço). As coreografias são dos mais variados estilos como estilo livre, Hip Hop, danças populares, clássico livre, e jazz que farão um belo espetáculo para todos aqueles que apreciam a arte de dançar.

A realização do festival é do bailarino e empreendedor cultural Renato Sarto com apoio da Lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais.

Fonte: Minas Dance / Foto destaque: Divulgação