Prefeitura de Varginha antecipa 50% do 13º salário de 2021

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Prefeitura de Varginha comunicou, nesta quarta-feira (16), que irá antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º Salário de 2021. A antecipação será realizada na folha de pagamento do mês de junho para servidores da administração direta e indireta (fundações e autarquias). Segundo a prefeitura, o intuito é auxiliar os servidores, principalmente neste momento de pandemia, além de injetar mais de R$ 6 milhões no comércio local.

“Sempre disse desde o início da pandemia, que nosso maior desafio seria equalizar a saúde com a economia, mas com foco e fé, estamos seguindo em frente, administrando a cidade e zelando pelos nossos servidores” – disse o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV – também irá antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º para os 1.292 aposentados e 239 pensionistas.

Em sua fala, a presidente do Inprev, Ana Paula Amorim, agradeceu a prefeitura, no qual, ela chamou de “sensibilidade” o ato. “O Inprev agradece o prefeito Vérdi, que mostrou-se sensível às necessidades dos servidores públicos inativos. A antecipação do 13° dos aposentados e pensionistas incrementará a renda dos beneficiários do instituto, nesse momento de vulnerabilidade que o país enfrenta, além de marcar as justas homenagens do dia 17 de junho” – disse.