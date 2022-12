Câmara Municipal lança livro sobre trajetória das mulheres no Legislativo varginhense

Em cada discurso, uma marca individual, mas o que se fez comum foi o agradecimento a todas as mulheres que construíram um legado.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A tarde desta quinta-feira (15) foi marcada pelo encontro inédito de mulheres que fizeram e fazem parte da história do Legislativo Municipal. Além delas, estavam presentes familiares que representaram e reviveram as lembranças das ex-vereadoras já falecidas. O evento foi marcado pelo compartilhamento de experiências e pelo desejo de servir de inspiração para que as jovens mulheres possam continuar a história.

Em cada discurso, uma marca individual, mas o que se fez comum foi o agradecimento a todas as mulheres que construíram um legado e abriram portas à representatividade feminina no legislativo local e deram início ao caminho da igualdade.Prestando homenagem às mulheres que iniciaram esta jornada e falando em nome da Casa Legislativa, a Presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva, enfatizou a alegria de poder prestigiar as colegas de trabalho.

“Estar ao lado dessas mulheres e amigas é uma emoção incalculável, porque isso aqui é um aprendizado diário. O meu recado para as mulheres e futuras representantes políticas é: Não sejam “chamarisco”, porque hoje em dia nós temos as cotas de mulheres no ramo político e eu vejo que os partidos, muitas vezes convidam a mulher apensa para completar a cota. Por isso, mulheres, não saiam apenas por sair; Se sair saia para ganhar. Lutem pelos seus direitos, porque é muito triste essa nossa realidade,” pronunciou a Presidente.No evento foram entregues exemplares do livro “Vereadoras de Varginha – A história de quem conjuga política no feminino” para as ex-vereadoras e seus familiares/representantes.

No momento de agradecimento, a ex-vereadora Vera Lúcia Dias Acayaba Vieira, que participou do mandato de 1997 a 2000, relembrou com saudades sua trajetória como parlamentar. “Sei que deixei muita saudade, assim como a saudade ficou em mim, mas agradeço aos meus companheiros e à minha trajetória, pois com ela pude fazer o bem e ajudar as pessoas mais necessitadas. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a política é um meio privilegiado de ajudar o próximo e a gente nunca pode acomodar,” disse.Ao final do discurso, Zilda enfatizou a importância do livro em manter o legado dessas mulheres. “Meu agradecimento especial vai para todas as mulheres que fizeram história na nossa cidade e jamais vamos deixar que isso caia no esquecimento; E esse livro é uma forma de estar levando ao conhecimento daqueles que não sabem, o quanto essas mulheres foram e são importantes; E ainda estimula-las: Vamos voltar para a política?” finalizou.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha