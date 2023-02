Unis celebra nova parceria com universidade do México

Foto: Unis

O Grupo Unis, por meio da Chancelaria e do Departamento de Relações Internacionais, firmou, na última semana, um convênio de cooperação com a universidade We are Global University, situada em Aguascalientes, no México, com forte destaque em empreendedorismo, inovação e disrupção.

A We Are Global University oferece uma ampla gama de cursos em áreas como Direito, Negócios, Saúde, Engenharias e Tecnologias, o que certamente trará inúmeras oportunidades de intercâmbios, colaborações e troca de conhecimentos entre as duas instituições.

“Esse convênio representa uma excelente oportunidade para expandirmos nossas fronteiras acadêmicas e nos conectar a uma universidade com perfil empreendedor e inovador, assim como o Unis. Além disso, a parceria deve trazer benefícios para toda a comunidade acadêmica, incluindo alunos, professores e pesquisadores”, comentou o Prof. Stefano Gazzola, Chanceler do Grupo Unis.

O Grupo Unis acredita que essa é mais uma importante iniciativa para fortalecer o seu compromisso com o ensino de qualidade e a formação de profissionais capazes de enfrentar os desafios do mundo atual.

Fonte: Unis