Aluna de Nutrição do Unis realiza projeto com estagiários do Hospital Bom Pastor

Foto: Unis

No dia 16 de fevereiro, a aluna Giovana Cristina da Silva do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) realizou um projeto de extensão com estagiários no Hospital Bom Pastor, em Varginha.

Realizado como parte das atividades do Estágio em Nutrição Clínica, o projeto, orientado pela Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, foi voltado a desenvolver um material que auxiliasse os estagiários no momento de identificar qual o melhor suplemento ou dieta enteral para atender as necessidades dos pacientes do hospital.

Inicialmente, ao perceber as dúvidas recorrentes de qual suplemento utilizar, a aluna analisou minuciosamente todos os suplementos e dietas enterais disponíveis no hospital. A partir disso, foi elaborado um ebook educativo com a principal funcionalidade de cada suplemento, de uma forma prática e de fácil entendimento para que a escolha seja rápida.

Após organizar este material, Giovana disponibilizou o conteúdo no grupo de estagiários de nutrição do hospital e também para a nutricionista responsável para que continue sendo passado para os futuros estagiários.

Fonte: Unis