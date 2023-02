Aula Inaugural do Curso de Formação para turma de agentes acontece hoje

Cerimônia será realizada no Auditório do Inprev.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Guarda Civil Municipal de Varginha, por meio do seu Centro de Formação, realizará nessa sexta-feira, 24, às 18h, a Aula Inaugural do Curso de Formação para a nova Turma de agentes da GCMV, que será a 7ª Turma ao longo dos seus 19 anos de existência.

A cerimônia será realizada no Auditório do Inprev – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município de Varginha, instalado na Praça Dalva Paiva Ribeiro, no Alto da Vila Paiva, tendo como palestrante o Procurador Geral do Município, Dr. Evandro Marcelo dos Santos.

O curso, que é de caráter eliminatório, será realizado nas instalações da Escola Mineira de Segurança, o qual terá duração de quatro meses, contempla inicialmente 45 candidatos, que se submeteram e foram aprovados nas etapas do processo seletivo, os quais durante o Curso receberão instruções teóricas de legislação, competência e atuação da Guarda Municipal na Segurança Pública Municipal, bem como aulas práticas de defesa pessoal, abordagem, atendimento de ocorrência, ordem unida, patrulhamento preventivo, primeiros socorros e educação física por um corpo docente de alto nível.

Os alunos guardas serão submetidos à avaliação a cada conclusão das disciplinas, as quais pertencem a Grade Curricular estipulada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ, tendo como média de aprovação mínima exigida de 70% em cada disciplina e também no Estágio Supervisionado Geral, e somente após a aprovação, que estes passarão a fazer parte do efetivo da Guarda Civil Municipal de Varginha, ficando assim habilitados para exercerem a função de agentes municipais.

Fonte: Prefeitura de Varginha