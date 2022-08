Reunião na Câmara discute andamento do 9° Encontro Anual de Folias de Reis

Em setembro, serão iniciadas as reuniões e os preparativos com as companhias.

Na manhã desta terça-feira (16), aconteceu uma reunião produtiva sobre o andamento do 9º Encontro Anual de Folias de Reis na Câmara Municipal de Varginha.

O diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes; o contador da Fundação Cultural, Sérgio Yano; e os vereadores da Comissão de Finanças, Carlinho da Padaria, Thulyo Paiva e Apoliano Rios, conversaram sobre o encontro no início do ano que vem, a prestação de contas das Companhias e o incentivo que será concedido a elas.

Em setembro, serão iniciadas as reuniões e os preparativos com as Companhias que compõem o Cadastro Municipal de Cultura de Varginha.