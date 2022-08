INPREV realiza o 3º Ciclo do Programa de Pré Aposentadoria DESPERTAR

Participaram os servidores das diversas secretarias municipais, FHOMUV, Guarda Municipal e Fundação Cultural.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta terça-feira (16), o INPREV, em parceria com o SESMT, realizou o 3º Ciclo do Programa Despertar, promovendo a Palestra “Aposentadoria: novos projetos de vida”, ministrada pelas psicólogas, Agnah Grandi Rosbach e Cristiane Aparecida Galanti Meneguci.

O Programa Despertar tem por objetivo discorrer sobre o significado e o papel do trabalho para a vida, levando em consideração as expectativas, inseguranças e incompreensões expressos pelos segurados do Instituto que estão na iminência da aposentadoria.

Participaram os servidores das diversas secretarias municipais, FHOMUV, Guarda Municipal e Fundação Cultural que foram recepcionados pela equipe do INPREV e pela diretora-presidente, Ana Paula Amorim, que deu as boas-vindas e frisou a possibilidade de permanência no serviço público: “Desejando, o servidor que implementar os requisitos para aposentar-se, pode permanecer na ativa e continuar colaborando com o serviço público”.

O evento foi apoiado pela prefeitura municipal, contando com a presença do prefeito Vérdi Melo e do vice-prefeito Leonardo Ciacci: “Respeitamos os servidores que muito contribuíram pela administração ao longo dos anos e que somam um grande capital humano para a prefeitura”, disse o prefeito Vérdi.