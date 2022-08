Equipes Figueirinha e São José saem na frente durante abertura do Amadorzão

Disputa foi marcada pelas presenças do Prefeito Vérdi Melo, Leonardo Ciacci e grande público.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

O Estádio Rubro Negro na Rua Paraná recebeu um grande público no último domingo (14), isso porque foi realizada a abertura Festiva e Oficial do Campeonato de Futebol Amador de Varginha (AMADORZÃO/2022).

A competição conta com a participação de 16 equipes, 64 partidas e movimenta mais de 500 atletas dos bairros de Varginha.

Na primeira partida, que teve o pontapé inicial do Prefeito Verdi Melo, a equipe da Figueirinha venceu a equipe do Corcetti por de 1×0, marcando três pontos na tabela da Chave B.

Na segundo partida a equipe do São José venceu a equipe do Bonsucesso, campeã da última edição do campeonato, realizado em 2019, pelo placar de 4×2 marcando três pontos na tabela da chave A.

O evento contou com a transmissão na íntegra da segunda partida entre Bonsucesso x São José pela equipe Bola Rede da Rádio Melodia 102,3 FM, TV Varginha e cobertura do Jornal O Pódium e do programa Bate Bola, da Rádio Clube de Varginha 99,3 FM.

A abertura do Campeonato contou ainda com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci.