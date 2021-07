Hospital Bom Pastor recebe R$ 5 milhões para compra de equipamento para tratamento de câncer

Referência em oncologia na cidade de Varginha e outros 53 municípios do Sul de Minas, hospital atende população estimada em 1 milhão de pessoas.

O Hospital Bom Pastor de Varginha, referência na região do Sul de Minas – atendendo uma população estimada em 1 milhão de pessoas – foi contemplado com uma verba de R$ 5 milhões do Ministério da Saúde. O recurso será usado para a compra de um novo acelerador linear de Fótons de Gantry fechado com auto-blindagem, aparelho considerado fundamental para o atendimento dos pacientes com câncer que são tratados no hospital.

Os recursos para a compra do novo equipamento foram viabilizados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ex-secretário de Saúde de Minas, Alexandre Silveira, a pedido do deputado federal Diego Andrade e do prefeito Vérdi Lúcio Melo.

“O aparelho vai melhorar muito a qualidade do serviço de saúde oferecido pelo hospital, agilizando o tratamento vários tipos de câncer. Hoje, as pessoas são obrigadas a enfrentar uma grande fila para as seções de quimioterapia, uma vez que o equipamento que temos está completamente sucateado”, explicou o secretário de Saúde de Varginha, Armando Fortunato.

“Somos muito gratos ao senador Rodrigo Pacheco, ao nosso amigo Alexandre Silveira e ao deputado Diego Andrade. Estejam certos de que, esse novo aparelho vai ajudar não somente a população de Varginha, mas também os 105 municípios da região macro do Sul de Minas, que têm o Bom Pastor como referência no atendimento em saúde”, enfatizou o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

“É uma alegria enorme poder contribuir para que o hospital possa comprar esse novo aparelho, que vai ajudar os pacientes com câncer que são atendidos no Bom Pastor. Especialmente por saber que os beneficiados não serão somente os moradores de Varginha, mas cerca de 1 milhão de pessoas de vários municípios da região”, disse Alexandre Silveira.

Referência na região

O Bom Pastor, que pertence à Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV), é um hospital público municipal, sem fins lucrativos, sendo 100% SUS (Sistema Único de Saúde). Referência para 105 municípios da macro região do Sul de Minas, o hospital atende 39 especialidades médicas e funciona como referência em atendimento de alta complexidade em oncologia.

O hospital realiza, anualmente, mais de 376 mil procedimentos: 59.371 quimioterapias, 93.367 sessões de radioterapia, 4.553 internações, com média diária de 1.044 atendimentos. Dispõe de 112 leitos, sendo 10 para terapia intensiva, internações clínicas, cirurgias e um serviço de pronto atendimento.

Vale ressaltar que, o Bom Pastor tem um acelerador linear, mas segundo a prefeitura, sua vida útil está comprometida e já em 2022 deixará de funcionar. Com o novo aparelho, o hospital vai poder manter os serviços de oncologia de alta qualidade que oferece aos pacientes de Varginha e região.