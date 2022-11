Projeto Raízes da Minha Terra destaca Música, História, Dança e Homenagens na sua 4ª Edição

Projeto é uma realização do proponente Francisco Anselmo Figueiredo com apoio do Ministério do Turismo, Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio do Instituto SAGA.

O Conservatório Estadual de Música de Varginha abre suas portas nesta sexta feira (18) às 19 horas para receber mais uma edição do projeto “Raízes da Minha Terra” com uma programação de alto nível cultural e artístico.

O projeto “Raízes de Minha Terra” é um evento de ampla abrangência demográfica e sociocultural, de forma inteiramente gratuita, mostrando-se alinhado com os objetivos que é criar um ambiente artístico, onde desfilarão músicos, espetáculos de artes cênicas, grupos de danças, e grupos folclóricos com tendências de grande aceitação pela comunidade e amantes da música instrumental.

Os shows “Raízes de Minhas Terra” oferecem uma ação educativa voltada principalmente para o entendimento por parte da população urbana. No Brasil a procura por esses shows cresce constantemente e a cada ano surgem novos gêneros musicais e artísticos que, aliados ao estilo e a personalidade dos profissionais, enriquecem o universo da nossa cultura.

Um dos pontos principais é a moda de viola caipira que tornou-se um meio de registro cultural transmitindo aos ouvintes com ensinamentos morais e éticos e pode ser usada como ferramenta para práticas educacionais. A música promove uma assimilação prazerosa no processo de aprendizagem, pelo seu caráter interdisciplinar e ainda pode utilizar a música sertaneja raiz para formar cidadãos responsáveis e criativos.

As atrações que abrilhantarão esta edição são: Banda Los Ferrones, Companhia de Reis Embaixada Santa, a dança clássica das alunas da Associação Artística Marlene Paiva, Álvaro da Viola (Eloí Mendes), a dança do ventre da professora Paola Mahsat do Pulse Instituto de Dança e Música e a Companhia de dança Otávio Belo. Nesta noite o projeto faz uma homenagem ao consagrado violeiro “Dito Goulart” que encerra as apresentações desta noite.

No inicio de dezembro, a Cia Sagitarius de Teatro apresentará o espetáculo “ O Planeta dos Espantalhos” para centenas de alunos de escola pública de Varginha.

