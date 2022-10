Inflação geral fica estável em Varginha no mês de setembro

Período de doze meses, entre setembro de 2021 e setembro de 2022, a inflação acumulada é de 10,06%.

O Índice Municipal de Preços ao Consumidor (IMPC-Unis) da cidade de Varginha, calculado pelo Departamento de Pesquisa do Unis e pelo GEESUL, ficou estável no mês de setembro com variação de -0,09% comparado com agosto.

No período de doze meses, entre setembro de 2021 e setembro de 2022, a inflação acumulada é de 10,06%. Considerando apenas o ano de 2022 (janeiro a setembro), a elevação é de 8,03%. O IMPC-Unis consiste em um indicador de inflação composto por 5 grandes grupos de gastos, sendo eles: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação. Estes grupos são compostos por 11 subgrupos e 44 itens que totalizam 503 preços coletados considerando diferentes tipos, marcas e locais na cidade.

O grupo habitação foi o que apresentou maior alta nos preços médios (1,21%) sendo que as elevações mais consideráveis foram nos produtos de limpeza residencial (3,06%) e de higiene pessoal (1,91%). A única queda neste grupo foi na energia elétrica (-0,34%), o que é explicado pela redução nos tributos.

Após a queda ocorrida no mês anterior, o grupo comunicação voltou a apresentar alta, neste caso de 0,53%, provocado especialmente pela alta nos planos básicos de internet (9,70%). Neste grupo, a maior queda ocorreu nos planos de telefonia móvel (-13,41%).

Mais uma vez o grupo alimentação teve alta em seus preços médios (0,49%). As elevações mais consideráveis ocorreram com batata (51,05%), banana (10,95%) e macarrão (5,53%) explicadas por questões de menor intensidade na colheita (batata e banana) e as altas recentes dos custos de produção (macarrão). O leite integral (-8,71%) foi novamente o produto com maior queda, seguido pela cebola (-4,65%) e tomate (-4,29%), ocasionada por maior retrocesso na demanda e certa recomposição na oferta.

O grupo transporte foi o único a apresentar queda na atual sondagem em Varginha (-3,59%) ocasionada pela diminuição na gasolina (-5,35%), etanol (-4,68%) e diesel (-3,81%) que vem ocorrendo nos últimos meses devido à redução de impostos.

O grupo educação se mostrou estável nesta pesquisa.

Novamente o resultado do IMPC-Unis se assemelha ao índice oficial de inflação no Brasil (IPCA) que foi de -0,29%, conforme divulgado pelo IBGE no dia 11 de outubro. Tanto a nível nacional quanto municipal, o nível de deflação vem diminuindo nos últimos meses, sendo que em Varginha já se pode considerar uma estabilidade no índice.

O resultado local foi ocasionado de maneira decisiva pela queda nos preços dos combustíveis influenciados pela diminuição de impostos dos governos estadual e federal. Nesse sentido, é possível afirmar que o impacto dos ajustes tributários começa a perder força sem influenciar de maneira profunda os grupos alimentação e habitação, cujo comportamento dos preços está mais dependente da dinâmica de produção e dos custos.

Dessa forma, resgatando o que foi destacado no relatório anterior, no curto prazo a situação dos preços dependerá muito do comportamento da produção interna e das safras dos produtos alimentícios, juntamente com a demanda externa e a situação das cadeias produtivas internacionais, visto que somente a diminuição dos impostos não conseguirá isoladamente controlar a inflação.

