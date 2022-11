Prefeitura de Varginha paga segunda parcela do 13º salário dos servidores no dia 09 de dezembro

Cerca de R$ 5 milhões serão injetados no comércio local, dando fôlego para os empresários nesse final de ano.

Foto: Csul.

A Prefeitura de Varginha anunciou essa semana a antecipação da segunda parcela do 13º salários dos servidores públicos municipais para o dia 09 de dezembro, que vai beneficiar cera de 4.500 servidores públicos do município de Varginha da administração direta e indireta. Isso significa R$ 5 milhões que serão injetados no comércio local, fomentando a economia e auxiliando os servidores neste final de ano de muito trabalho e grandes conquistas para Varginha.

Lembrando que primeira parcela do 13º Salário de 2022, mais de R$ 8 milhões , foi depositada na folha de pagamento do mês de julho para servidores da administração direta e indireta (fundações e autarquias).

A Prefeitura de Varginha trabalha para devolver a normalidade para a cidade após a pandemia, um período que fragilizou e sacrificou o nosso comércio. O foco é aquecer a economia incentivando a geração de emprego e renda”, ressaltou prefeito em exercício, Leonardo Ciacci.

No dia 09 de dezembro, também os aposentados e pensionistas do Inprev – Instituto dos servidores Públicos do município de Varginha, receberão a segunda parcela do 13º salário.

“O alinhamento entre o Poder Executivo e o INPREV o que possibilitou a uniformidade dos procedimentos administrativos. Sendo comprovado pelo adiantamento financeiro realizado pela administração no corrente ano ao instituto, possibilitando cumprir o mesmo calendário de pagamentos da Prefeitura ”, ressalta a Diretora Presidente do Inprev, Ana Paula Amorim.

Fonte: Prefeitura de Varginha.