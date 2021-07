Procura por hortaliças e legumes cresce em Varginha

Em decorrência do frio intenso, sopas, caldos e chás ganham maior espaço na culinária varginhense.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Franciele Brígida

Com a chegada de um inverno mais rigoroso quando em comparação com os anos anteriores, a produção de hortaliças, tais como, brócolis, alface, couve-flor e legumes cresce. Os meses de julho, agosto e setembro, possuem grande variedade de hortaliças que, além de nutritivas movimentam o setor de hortifrúti.

Com isso, o perfil no consumo destes alimentos muda e se torna mais diversificado, possibilitando que os consumidores comprem, de maneira mais variada, do que em outras estações. Já que durante o frio, boa parte deste segmento, principalmente as hortaliças folhosas, se desenvolvem e crescem mais.

Uma das principais razões para se cultivar no inverno é a escassez de fortes chuvas, que podem danificar o plantio. Nesta estação também diminuem as pragas, que podem atrapalhar as plantações. Porém, nos últimos dias, o Sul de Minas registrou baixas temperaturas acompanhadas de geadas, um dos principais agravantes para este segmento que, podem danificar o plantio e elevar os preços ao consumidor.

Durante pesquisa a um dos principais hortifrútis de Varginha nos dias 1° e 6 de julho, o CSul conferiu os valores de algumas das mais procuradas hortaliças folhosas, como: alface, salsinha, almeirão, couve e salsão.

Alface é uma das folhas mais populares das saladas brasileiras. Foto: Franciele Brígida

Confira os preços das hortaliças em Varginha:

Produto Preço Alface Americana R$ 1,98 Alface Hidropônica R$ 2,19 Alface Comum R$0,98 Salsão R$7,98 Salsinha R$1,35 Almeirão R$1,69 Couve R$3,39 Rúcula R$3,39 Agrião R$2,98 Espinafre R$3,98 Valores respectivos ao local pesquisado pelo CSul

Hortaliças folhosas como alface e couve são as mais populares, não só nesta estação como em todo o ano. Conforme o funcionário, Wesley de Oliveira, a couve durante o inverno é uma das folhas mais procuradas, já que acompanha bem um dos pratos mais famosos do inverno, a feijoada.

“Geralmente, recebemos couve pela manhã e já pedimos mais devido à crescente procura. Na parte da tarde, boa parte já foi vendida”, disse.

Segundo Wesley de Oliveira, nesta estação também são muito procurados temperos e alimentos considerados “quentes”, como batatas e abóboras, ideias para preparação de caldos.

“Camomila, hortelã e gengibre são muito procurados para a preparação de chás que, fortalecem a imunidade durante esta estação mais gelada. Já temperos como coentro, louro e açafrão são muito procurados para os caldos e sopas”.